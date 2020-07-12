Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения

Результаты Единого госэкзамена (ЕГЭ) покажут, насколько качественным было обучение во время пандемии. Первые данные обнадеживают, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 12 июля.

Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.

8 июля Собянин, выступая на конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования», заявил, что перевод системы образования в онлайн занял одну неделю. Главной задачей было сохранить качество образования. Достигнуть ее помогли в первую очередь учителя, и столичные власти благодарны им, а также ученикам и родителям, которые с пониманием отнеслись к сложностям, сказал он.

Мэр заявил, что нужно продолжать внедрять новые технологии в обучении, но выразил надежду, что 1 сентября ученики всё же вернутся за парты, так как полноценная учеба невозможна без личного контакта.