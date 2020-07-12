Автомобиль протаранил остановку в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Московском проспекте машина врезалась в остановку, сообщает 12 июля РЕН ТВ.

Очевидцы сняли видео, на котором видно, как автомобиль стоит на тротуаре рядом с разбитой остановкой.

По их словам, виновником аварии стал другой автомобиль со встречной полосы, он допустил столкновение с машиной, после чего она и влетела в остановку. При этом виновник аварии скрылся.

Ранее в этот день в центре Москвы две машины перевернулись в результате ДТП.