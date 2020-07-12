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Британские туристы поселились в Испании на пляже из-за закрытых отелей

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Фото: TASS/Zuma
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Прибывшие в Испанию британские туристы вынуждены жить на пляже из-за того, что отели, которые они забронировали, еще не начали свою работу после ограничений в связи с коронавирусом. Об этом сообщает Daily Star в субботу, 11 июля.

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Отмечается, что несмотря на то, что отели еще не возобновили работу, места в них можно было забронировать.

По словам одной из туристок, она узнала о закрытом отеле, номер в котором она забронировала, когда их высадили у здания представители туристической компании.

Издание уточняет, что в результате некоторые из прилетевших в страну туристов возвратились на родину без компенсации затрат.

Туроператор, в свою очередь, заявил, что не слышал о ночующих людях на пляже, но пообещал предоставить им альтернативное жилье и возместить ущерб.

29 июня генсек Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили в интервью «Известиям» рассказал, что глобальные потери туристической сферы из-за коронавируса составляют порядка $1,2 трлн.

При этом он подчеркнул, что из-за быстро меняющейся ситуации «привести конкретные цифры сложно, собственно, как и планировать что-либо».

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