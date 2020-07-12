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Врачи назвали простой способ сохранить здоровье печени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Избежать цирроза и сохранить печень в хорошем состоянии можно благодаря употреблению кофе, пишет 11 июля «Медикфорум» со ссылкой на исследование американских ученых.

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Циррозом печени является патология, которая характеризуется необратимыми изменениями и разрушением органа.

Специалисты Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса проанализировали данные о здоровье 14,2 тыс. людей с проблемами в работе печени в возрасте от 45 до 64 лет.

Ученые изучили образ жизни и пищевые привычки пациентов и установили, что любители кофе сталкивались с циррозом в среднем на 21% реже, чем остальные.

При этом риск заболевания у тех, кто пил две чашки натурального кофе в день, снижался на 44%, у употреблявших три чашки — на 57%, а в случае употребления четырех чашек в сутки вероятность заработать цирроз печени снижалась на 65%.

Медики и раньше отмечали полезные свойства кофе, однако его чрезмерное употребление может нанести и вред.

12 июля врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала об особенностях кофе, которые следует учитывать при употреблении напитка в жаркую погоду.

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