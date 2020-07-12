Кудрин заявил о застое в российской экономике

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономика России находится в застое. Об этом он рассказал 11 июля во время лекции для выпускников Российской экономической школы (РЭШ).

«Несмотря на то что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое», — приводит его слова «РИА Новости».



По словам Кудрина, «если сбудется официальный прогноз этого года и мы упадем около 5% ВВП», то в среднем темп роста российской экономики за последние 10 лет составит около 1%, а это «исторически мало».



При этом он отметил, что экономика страны может давать 3–5% прироста, однако для этого нужно уходить от нефтяной зависимости и вкладываться в «человеческий капитал» — образование, науку и новации.

Кудрин считает, что вложения в эти сектора, а также в систему здравоохранения должны быть увеличены примерно на 1% ВВП в ближайшие годы.

В апреле глава Счетной палаты заявил, что в этом году снижение темпов роста ВВП России может достичь 7–8%, однако после кризиса экономика восстановится и будет функционировать нормально.