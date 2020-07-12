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Эксперт по PR посоветовала компаниям способы решения конфликта с клиентом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Заручиться лояльностью общественности в момент кризиса компании поможет чуткость и заранее разработанная стратегия, рассказала 12 июля британский консультант по связям с общественностью Евгения Веренько.

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«В ситуации, рождающей критику, самое важное — не отмалчиваться. Одна из наиболее эффективных тактик реагирования на критику — это признать проблему и взять на себя ответственность за ее решение», — заявила эксперт в интервью «РИА Новости».

Она отметила успешность заранее подготовленного PR-отделом плана действия в кризисной ситуации и посоветовала компаниям держать в курсе общественность о действиях по решению проблемы через СМИ или социальные сети.

При этом Веренько добавила, что в информационном поле необходимо проявлять чуткость, уважение и стараться вести диалог, а не только делать заявления или тем более нападать.

Такая тактика, по словам специалиста, может помочь компаниям не только минимизировать репутационные риски, но и повысить капитализацию.

5 июля специалист по продвижению социальных медиа Евгения Кулиш рассказала о механизме работы рекламы в соцсетях.

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