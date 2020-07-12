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Подросток скончался после нападения акулы в Австралии

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Фото: REUTERS/David Gray
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В результате нападения акулы у побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс погиб подросток, сообщила 11 июля Би-би-си.

Инцидент произошел на пляже Вули в 630 км от Сиднея. Хищник напал на 15-летнего подростка, когда тот занимался в воде серфингом.

Очевидцы предприняли попытки отогнать акулу, а также вытащили пострадавшего на берег, однако тот скончался от тяжелых повреждений ног.

Отмечается, что это уже пятая смертельная атака акулы в Австралии в текущем году.

4 июля акула напала на 20-летнего аквалангиста у побережья австралийского штата Квинсленд.

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