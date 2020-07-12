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Эрдоган отказался считаться с мнением других стран по Святой Софии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение об изменении статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) было принято с учетом мнения жителей страны, а позиция других стран по данному вопросу не имеет значения.

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«Мы приняли решение о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть, основываясь на мнении и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение», — приводит его слова агентство Anadolu в субботу, 11 июля.

Он подчеркнул, что страна продолжит идти самостоятельно выбранным курсом для «строительства великой и сильной Турции».

10 июля Государственный совет Турции отменил решение правительства от 1934 года, которым собору Святой Софии присваивался статус музея. Эрдоган подписал указ о том, что теперь собор — мечеть.

Против выступили представители США, Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции, а в ЮНЕСКО и Евросоюзе выразили сожаление о смене статуса Айя-Софии.

Софийский собор освятили 27 декабря 537 года. Около тысячи лет он был самым большим христианским храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носил статус музея, а в 1985 году его признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

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