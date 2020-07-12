Бразильский футболист погиб в ДТП в возрасте 16 лет

В возрасте 16 лет в Бразилии погиб в ДТП игрок футбольного клуба «Гояс» Игор Соареш, пишет 11 июля «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу команды.

В субботу футболист разбился на мотоцикле. Руководство клуба выразило соболезнования семье и друзьям погибшего.

«Игору было 16 лет, он выступал за «Гояс» с января 2018 года», — говорится в сообщении.

10 июля стало известно о смерти 23-летнего хоккеиста «Южного Урала» Павла Крутия. Молодой человек скончался от тромбоэмболии легких.