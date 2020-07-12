Дубль Роналду спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»

Футбольный клуб «Ювентус» на домашнем поле сыграл вничью с «Аталантой» в матче 32-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла 11 июля на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:2. Счет матча на 16-й минуте открыл нападающий «Аталанты» Дюван Сапата, и первый тайм закончился преимуществом игроков из Бергамо.

Сравнять позиции удалось форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду, который на 55-й минуте забил назначенный за касание руки пенальти. Однако на 80-й минуте «Аталанта» снова вырвалась вперед после гола полузащитника Руслана Малиновского в ворота соперников.

В последнюю минуту основного времени Роналду во второй раз успешно реализовал одиннадцатиметровый.

На данный момент «Ювентус» с 76 очками лидирует в чемпионате, а «Аталанта» с 67очками расположилась на третьем месте турнирной таблицы.

Накануне португальский футболист Криштиану Роналду добился достижения — в десятый раз забил более 25 мячей за один турнир, начиная с сезона-2007/08.