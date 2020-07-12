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В Петербурге отменили разведение мостов в ночь на 12 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ночь на 12 июля мосты в Санкт-Петербурге разводить не будут из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

Отмечается, что скорость ветра уже превышает 12 м/с, пишет ТАСС.

По данным синоптиков, в Петербурге 12 июля ожидается усиление ветра до 18м/с.

10 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о высоком риске формирования смерчей на юге европейской части РФ. Причиной стала установившаяся аномально жаркая погода.

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