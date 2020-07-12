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Звезда «Во все тяжкие» станет злодеем в игре Far Cry 6

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Фото: TASS/Zuma/Kristin Callahan
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Актер Джанкарло Эспозито, сыгравший Густаво Фринга в сериале «Во все тяжкие», появится в роли злодея в компьютерной игре Far Cry 6.

Ранее в СМИ произошла утечка из гонконгского онлайн-магазина PlayStation, где был опубликован постер новой игры. Поклонники узнали Эспозито в главном антагонисте — диктаторе Антоне Кастильо. Официальная презентация шутера запланирована на 12 июля в рамках конференции Ubisoft Forward.

В ответ компания-разработчик игры Ubisoft, анонсируя мероприятие, поделилась отрывком с диктатором, подписав «Антону бы это не понравилось».

Сюжет Far Cry 6 покажет диктаторское государство Яра, которым правит Антон Кастильо. Он растит сына, который должен стать его преемником. Однако данный политический уклад нравится не всем, поэтому в стране появляются повстанцы. Роль одного из них — Дани Рохаса — должен будет взять на себя игрок.

Релиз шутера состоится 18 февраля 2021 года, пишет «Газета.ру».

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