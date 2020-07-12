Звезда «Во все тяжкие» станет злодеем в игре Far Cry 6

Актер Джанкарло Эспозито, сыгравший Густаво Фринга в сериале «Во все тяжкие», появится в роли злодея в компьютерной игре Far Cry 6.

Ранее в СМИ произошла утечка из гонконгского онлайн-магазина PlayStation, где был опубликован постер новой игры. Поклонники узнали Эспозито в главном антагонисте — диктаторе Антоне Кастильо. Официальная презентация шутера запланирована на 12 июля в рамках конференции Ubisoft Forward.

В ответ компания-разработчик игры Ubisoft, анонсируя мероприятие, поделилась отрывком с диктатором, подписав «Антону бы это не понравилось».

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp — Far Cry (@FarCrygame) July 10, 2020

Сюжет Far Cry 6 покажет диктаторское государство Яра, которым правит Антон Кастильо. Он растит сына, который должен стать его преемником. Однако данный политический уклад нравится не всем, поэтому в стране появляются повстанцы. Роль одного из них — Дани Рохаса — должен будет взять на себя игрок.

Релиз шутера состоится 18 февраля 2021 года, пишет «Газета.ру».