Звезда «Во все тяжкие» станет злодеем в игре Far Cry 6

Актер Джанкарло Эспозито, сыгравший Густаво Фринга в сериале «Во все тяжкие», появится в роли злодея в компьютерной игре Far Cry 6.

Ранее в СМИ произошла утечка из гонконгского онлайн-магазина PlayStation, где был опубликован постер новой игры. Поклонники узнали Эспозито в главном антагонисте — диктаторе Антоне Кастильо. Официальная презентация шутера запланирована на 12 июля в рамках конференции Ubisoft Forward.

В ответ компания-разработчик игры Ubisoft, анонсируя мероприятие, поделилась отрывком с диктатором, подписав «Антону бы это не понравилось».

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp