Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Два человека пострадали при падении деревьев в Санкт-Петербурге
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших
Общество
Собянин заявил о возвращении 20 клиник Москвы к плановой работе после COVID-19
Общество
Умер нашедший пустую палатку группы Дятлова турист
Мир
Пресс-секретарь Зеленского опровергла сообщения о беременности от президента

Новый молодежный волонтерский центр появится в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Липецкое региональное отделение Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» 13 июля открывает в Липецке волонтерский центр «Добро для всех».

Руководителем назначен студент ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Артем Сорокин. Добровольцы готовы оказывать местным жителям помощь в приобретении продуктов и медикаментов, информирует Lipetskmedia.

Доставлять продукты и лекарства ребята будут в масках и перчатках. Особое внимание уделено защите пенсионеров от разного рода мошенников. Все звонки фиксируются координатором в колл-центре, составляется чек-лист на покупки, которому присваивается свой код.


Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020