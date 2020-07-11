Новый молодежный волонтерский центр появится в Липецке

Липецкое региональное отделение Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» 13 июля открывает в Липецке волонтерский центр «Добро для всех».

Руководителем назначен студент ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Артем Сорокин. Добровольцы готовы оказывать местным жителям помощь в приобретении продуктов и медикаментов, информирует Lipetskmedia.

Доставлять продукты и лекарства ребята будут в масках и перчатках. Особое внимание уделено защите пенсионеров от разного рода мошенников. Все звонки фиксируются координатором в колл-центре, составляется чек-лист на покупки, которому присваивается свой код.



