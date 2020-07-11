Пилота Ferrari Леклера оштрафовали за инцидент с Квятом

Пилот «Формулы-1» представляющий Ferrari Шарль Леклер получил штраф в три позиции за инцидент с россиянином Даниилом Квятом (Alpha Tauri), сообщается на официальном сайте «королевских гонок».

Отмечается, что Леклер потеряет три места в стартовой решетке Гран-при Штирии за то, что заблокировал болид Квята во втором сегменте квалификации.

Из-за произошедшего россиянин потерял время. Стюарды признали Леклера ответственным за инцидент, пишет 11 июля «Газета.ру».

Таким образом пилот Ferrari, показавший 11 результат, стартует только с 14-го места. Квят же поднялся на 13-е место.

Гран-при Штирии стартует 12 июля.

Ранее в субботу сообщалось, что российский пилот Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2».