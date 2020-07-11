Россиянин Шварцман выиграл гонку этапа «Формулы-2» в Австрии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.

В тройку лидеров вошли японец Юки Цунода из Carlin и представитель Китая Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi).

Партнер россиянина по команде Мик Шумахер финишировал четвертым, пишет 11 июля ТАСС. Еще один представитель РФ Никита Мазепин (Hitech GP) пришел 14-м.

Шварцман, проводит первый сезон в «Формуле-2». Ранее он стал победителем «Формулы-3».

Ранее финский пилот «Формулы-1», представляющий команду Alfa Romeo, Кими Райконен объяснил отказ преклонять колено в рамках акции против расизма перед стартом заезда на Гран-при Австрии.