Россиянин Шварцман выиграл гонку этапа «Формулы-2» в Австрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.
В тройку лидеров вошли японец Юки Цунода из Carlin и представитель Китая Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi).
Партнер россиянина по команде Мик Шумахер финишировал четвертым, пишет 11 июля ТАСС. Еще один представитель РФ Никита Мазепин (Hitech GP) пришел 14-м.
Шварцман, проводит первый сезон в «Формуле-2». Ранее он стал победителем «Формулы-3».
Ранее финский пилот «Формулы-1», представляющий команду Alfa Romeo, Кими Райконен объяснил отказ преклонять колено в рамках акции против расизма перед стартом заезда на Гран-при Австрии.