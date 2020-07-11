Дмитрий Патрушев обозначил приоритеты развития растениеводства на «Всероссийском дне поля»

В рамках выставки «Всероссийский день поля – 2020» Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в режиме онлайн провел пленарное заседание по теме «Растениеводство России: стратегические ориентиры и инструменты их достижения». В мероприятии приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, представители всех регионов России, бизнеса, сельскохозяйственной науки и образования, отраслевых союзов и ассоциаций, финансовых структур, а также сельхозтоваропроизводители.

Михаил Глушков, директор Национального союза производителей плодов и овощей: «Ежегодное проведение Всероссийского дня поля - очень полезное для отрасли мероприятие. Здесь можно обменяться опытом, знаниями, технологиями. Сельхозпроизводителям крайне важно общаться между собой, обсуждать проблемы, высказывать свое мнение и давать предложения, донося их в том числе до органов власти»

Министр подвел итоги посевной кампании и обозначил стратегические направления развития отрасли растениеводства. По его словам, текущий год является непростым – в том числе и для АПК. Но несмотря ни на что, отрасль даже в самые напряженные моменты не прекращала свою работу.

Эдуард Зернин, Исполнительный директор Союза экспортеров зерна: «Сельскохозяйственная отрасль устойчиво работает даже в условиях пандемии коронавируса. Мы удержали статус крупнейшего экспортера пшеницы в прошедшем сезоне и планируем укрепить лидерство в наступившем. Для этого нам необходимо выполнить поставленную Министром задачу и нарастить экспорт зерновых до 45 млн тонн, а конкретно пшеницы – до 35 млн тонн. В наших планах – усилить присутствие в странах Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Важно, чтобы растениеводы сработали с нами единой командой и обеспечили нас необходимой продукцией конкурентоспособного качества (протеин 12,5%) и цены»

В настоящее время сев всех сельскохозяйственных культур завершен, в 2020 году посевная площадь составила 80,2 млн га. На 500 тыс. га по сравнению с прошлым годом увеличился сев яровой пшеницы. Выросли посевные площади под кукурузу и подсолнечник – на 300 и 200 тыс. га соответственно. Глава Минсельхоза подчеркнул, что посевная в Российской Федерации прошла на достойном уровне. Этому способствовала высокая обеспеченность аграриев необходимыми материально-техническими ресурсами – в первую очередь удобрениями и техникой.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия – на территории ряда субъектов был введен или планируется режим ЧС регионального уровня – природный фактор пока не повлиял на ход уборочных работ, которые уже начались на Северном Кавказе и юге страны. Зерновые культуры в целом по стране собраны с площади почти 5,2 млн га, намолочено 16,6 млн тонн зерна.

«Постепенно в уборку включается всё больше субъектов, и благодаря слаженной работе всех звеньев аграрного производства, можно рассчитывать на достойный урожай. В частности, по зерну планируем выйти на показатель не менее 122,5 млн тонн. Урожай масличных прогнозируется в объеме до 22,5 млн тонн, картофеля – около 22 млн тонн, овощей – 14,1 млн тонн», - заявил Дмитрий Патрушев.

Стратегическим ориентиром дальнейшего развития Министр назвал стабильность внутреннего продовольственного рынка. При этом необходимо укреплять позиции российской продукции и за рубежом. Это требует планомерного увеличения объема производства качественной сельхозпродукции.

При этом с учетом риска достижения предела роста производства сельхозпродукции на уже обрабатываемых землях необходимо системно вводить в сельхозоборот новые земли и развивать мелиоративный комплекс. В настоящее время Минсельхоз России занимается разработкой государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Реализация ее мероприятий позволит ввести в сельхозоборот не менее 12 млн гектаров земли, создать возможности для модернизации и обновления мелиоративного комплекса.

Кроме того, Дмитрий Патрушев акцентировал внимание на перспективах роста объемов производства по отдельным сельхозкультурам. Наибольшая востребованность в увеличении показателей остаётся у зерновых и зернобобовых, а также масличных культур. Среди других перспективных направлений растениеводства выделяются плодовые культуры и ягоды, сбор которых в текущем году планируется на уровне одного миллиона тонн. Весомый вклад в развитие этого направления в том числе внесет реализация «дорожной карты» по ускоренному развитию производства плодово-ягодной продукции, которую Минсельхоз разрабатывает по поручению Президента. Также существуют широкие перспективы для дальнейшего развития виноградарства. В 2019 году было заложено почти 7 тыс. га виноградников, что на 40% больше, чем годом ранее. К 2025 году нарастающим итогом показатель должен достичь 30 тыс. га. Большое значение для этой отрасли имеет закон «О виноградарстве и виноделии», который вступил в силу с 26 июня. По словам Министра, положительный эффект от его реализации отечественные производители почувствуют уже в 2020 году – в том числе за счет комплекса мероприятий по продвижению продукции.

Для достижения поставленных целей необходимо постоянно совершенствовать агротехнологии возделывания сельхозкультур, усиливать работу по селекции и семеноводству, активно внедрять в производство современные достижения аграрной науки. Как отмечает Михаил Глушков, директор директор Национального союза производителей плодов и овощей – Минсельхозом России совместно с нашим союзом в настоящее время ведется разработка подпрограмм Федеральной научно-технической программы, которые позволят улучшить ситуацию в отечественной селекции.

Кроме того, требуется постоянная модернизация производства, для чего необходимо развивать механизмы льготного лизинга и кредитования.

Помимо этого, в настоящее время государством реализуется целый комплекс мер направленных на ускоренное развитие отрасли: По словам, исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева сегодня доступны льготные инвестиционные кредиты на строительство, модернизацию и реконструкцию мощностей по переработке масличных культур, льготные кредиты на их закупку. С этого года также можно воспользоваться субсидией на реализацию или отгрузку на переработку 1 тонны семян сои и рапса. Надеемся, что в дальнейшем эта мера распространится и на подсолнечник. Особой популярностью у переработчиков пользуется субсидия на перевозку масложировой продукции, в этом году в нее вошла перевозка водными видами транспорта. В связи с текущей ситуацией в экономике, предприятиям предоставляется отсрочка по уплате льготных кредитов. Все это оказывает существенную поддержку отрасли и стимулирует производство масличных культур и масложировой продукции.

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