«Спартак» из-за автогола впервые проиграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» проиграли соперникам из «Сочи» в гостевом матче 28-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Встреча прошла 11 июля и завершилась счетом 0:1. Единственный гол на на 24-й минуте с пятки забил защитник «Спартака» Павел Маслов в свои же ворота.

Таким образом сочинцы впервые одержали победу над «Спартаком».

Свой 100-й матч в рядах московского клуба сыграл капитан команды Георгий Джикия, пишет ТАСС. Он же признан лучшим игроком встречи.

Игру пропустил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско из-за дисквалификации, которую он получил после конфликта с арбитром в матче красно-белых с «Локомотивом».