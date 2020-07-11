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Главный тренер «Зенита» назвал травму Лунева серьезной

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Фото: РИА Новости/Магомед Абасов
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Травма вратаря футбольного клуба «Зенит» Андрея Лунева, полученная в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) с «Ахматом», носит серьезный характер. Об этом 11 июля рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В субботу грозненский «Ахмат» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» (1:1). На 83-й минуте матча был травмирован основной голкипер петербуржцев Лунев. На его замену вышел Михаил Кержаков.

«Что касается Лунева, то не нужно быть большим знатоком, чтобы понимать, что травма у него серьезная. Он пропустит определенное время», — приводит слова Семака ТАСС.

5 июля «Зенит» досрочно стал победителем «Тинькофф Российской премьер-лиги». Всего футболисты «Зенита» становились чемпионами России шесть раз.

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