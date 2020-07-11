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Мужчина пострадал в результате взрыва газа в подвале дома в Тегеране

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Фото: ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Взрыв газа произошел в подвале двухэтажного жилого дома в Тегеране, пострадал один человек, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя службы пожарной безопасности города в субботу, 11 июля.

По предварительным данным, пострадавший мужчина неаккуратно работал с газовыми баллонами, которые хранились в подвале здания, что стало причиной взрыва. В результате инцидента была разрушена часть стен подвала и верхнего этажа.

По словам представителя пожарной службы, существовала вероятность обрушения из-за того, что дом был старый, однако этого не произошло.

В ночь на 11 июля хлопок газа произошел в квартире в Нижнем Новгороде. В результате происшествия пострадали пять человек. Двое были доставлены в больницу, позднее одного из них отпустили на амбулаторное лечение. Второй находится в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

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