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На границе Грузии и Южной Осетии произошла стрельба

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Гражданин Грузии, нарушивший границу с Южной Осетией, открыл огонь по пограничникам. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил югоосетинский комитет государственной безопасности.

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«Одиннадцатого июля около 9:30 житель села Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Кахеладзе Заза Михайлович, 1987 г. р., нарушив режим государственной границы, углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района. При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12-го калибра», — цитирует заявление «РИА Новости».

Пограничники открыли ответный огонь, ранили нарушителя, а после этого задержали. Медики оказали мужчине медицинскую помощь, его состояние стабильное. В настоящий момент идет разбирательство.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарселия расценил инцидент как «провокацию» и «грубое нарушение соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года».

Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Граница Южной Осетии с Грузией по решению югоосетинских властей была полностью закрыта с сентября 2019 года.

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