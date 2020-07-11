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Собянин заявил о возвращении 20 клиник Москвы к плановой работе после COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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20 московских клиник перепрофилируют для плановой работы, после того как в них завершится лечение больных коронавирусом. Соответствующее заявление в субботу, 11 июля, сделал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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«Сейчас процедура обратного перепрофилирования идет в 20 городских клиниках. Это ГКБ имени Боткина, Спасокукоцкого, № 1 имени Пирогова, Демихова, № 31, Давыдовского, Иноземцева, Юдина, Виноградова, Мухина, Плетнева, госпитали для ветеранов войн № 1, 2, 3, ГКБ № 29 имени Баумана, имени Жадкевича, № 51, № 17, а также госпиталь на Шаболовке и туберкулезная больница имени Рабухина», — написал Собянин. Он подчеркнул, что суммарно это 9600 коек.

По словам мэра, большая часть больниц уже вернулась к обычной работе, другие завершают подготовительные работы и дезинфекцию.

В Москве останется 8,6 тыс. коек для лечения заболевших коронавирусом в городских, федеральных и частных клиниках (включая больницы в Коммунарке и Вороновском). Из них около 5 тыс. коек сейчас свободно.

16 зданий, в которых находятся КТ-центры, открыты только для диагностики коронавируса.

По данным на 11 июля, всего подтверждено 228 678 случаев заболевания COVID-19 (из них 678 за последние сутки), выздоровели 164 095 пациентов, умерли — 4116.

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