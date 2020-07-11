Ханю получил премию как самый ценный фигурист ISU Skating Awards
Японский спортсмен Юдзуру Ханю стал лауреатом премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards как самый ценный фигурист. Церемония награждения проходит 11 июля в онлайн-формате.
Ханю является двукратным олимпийским чемпионом в одиночном катании.
На звание самого ценного фигуриста претендовали также американец Натан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Лучшим хореографом названа канадка Ше-Линн Бурн, на приз также претендовали Мари-Франс Дюбрёй и Лори Николь. В номинации «Лучший костюм» победу одержал американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок и Эван Бейтс, на победу в этой номинации претендовали также россиянка Анна Щербакова и Ханю.
Награда в номинации «За достижения в карьере» была вручена четырехкратному чемпиону мира канадцу Курту Браунингу. Лучшей программой сезона выбрали работу пары Пападакис и Сизерон — им удалось обойти россиянку Евгению Медведеву и француза Кевина Эймоза.
Ранее 11 июля сообщалось, что чемпионка Европы – 2020 по фигурному катанию россиянка Алена Косторная получила награду ISU Skating Awards в номинации «Новичок года».