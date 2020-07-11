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Ханю получил премию как самый ценный фигурист ISU Skating Awards

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Фото: ТАСС/Xinhua/Wang Lili
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Японский спортсмен Юдзуру Ханю стал лауреатом премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards как самый ценный фигурист. Церемония награждения проходит 11 июля в онлайн-формате.

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Ханю является двукратным олимпийским чемпионом в одиночном катании.

На звание самого ценного фигуриста претендовали также американец Натан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Лучшим хореографом названа канадка Ше-Линн Бурн, на приз также претендовали Мари-Франс Дюбрёй и Лори Николь. В номинации «Лучший костюм» победу одержал американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок и Эван Бейтс, на победу в этой номинации претендовали также россиянка Анна Щербакова и Ханю.

Награда в номинации «За достижения в карьере» была вручена четырехкратному чемпиону мира канадцу Курту Браунингу. Лучшей программой сезона выбрали работу пары Пападакис и Сизерон — им удалось обойти россиянку Евгению Медведеву и француза Кевина Эймоза.

Ранее 11 июля сообщалось, что чемпионка Европы – 2020 по фигурному катанию россиянка Алена Косторная получила награду ISU Skating Awards в номинации «Новичок года».

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