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Пресс-секретарь Зеленского опровергла сообщения о беременности от президента
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Пресс-секретарь Зеленского опровергла сообщения о беременности от президента

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Фото: facebook.com/Iuliia Mendel
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 11 июля опровергла публикации в прессе о том, что она якобы беременна от главы государства.

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«Каждый фейк имеет свое имя. На сайте «24-го канала» вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы то, что вы употребляете. Особенно когда речь идет об информации», — заявила Мендель в своем Instagram.

Кроме того, в опубликованном видеообращении она призвала уважать других и себя, пишет «Газета.ру».

Информация о беременности Мендель от Зеленского на сайте «24-го канала» появилась со ссылкой на Романа Реведжука — основателя политического движения в поддержку экс-президента Украины Петра Порошенко.

В июне турецкая газета Hurriyet перепутала фотографию супруги президента Украины Елены Зеленской и украинской певицы и актрисы Веры Брежневой.

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