Ученые рассказали о состоянии испытавших вакцину от COVID-19 добровольцев

Вакцина от COVID-19 переносится добровольцами хорошо, их состояние не вызывает опасений. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил директор Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко.

«В целом вакцина переносится хорошо, и состояние [добровольцев] не вызывает клинических никаких опасений», — приводит «РИА Новости» слова Семитко.

Он отметил, что в конце месяца будут готовы достоверные результаты проведения первой фазы клинического исследования.

«Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. Фактически она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус», — добавил Семитко.

Данная вакцина была разработана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Всего 38 добровольцев принимают участие в клинических исследованиях.

Накануне стало известно, что российские специалисты приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний этой вакцины от нового типа коронавируса. 15 июля планируется выписка первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность вакцины.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан 6 июля рассказала о том, что в ВОЗ уже заинтересовались российской вакциной от COVID-19 и ждут результатов исследования.