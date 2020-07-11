В Петербурге произошло вооруженное ограбление банка

Неизвестный мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, ограбил отделение Совкомбанка на юго-западе Санкт-Петербурга. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Около 16:40 мск в отделение банка на проспекте Ветеранов, 107, вошел мужчина, который прокричал несколько слов, произвел выстрелы и скрылся. По предварительным данным, никто не пострадал. В главке полиции уточнили, что в результате похищено 4 млн рублей.

Полиция сообщила приметы стрелявшего: рост — около 170 см, на нем была надета темно-серая толстовка с капюшоном. Ведется розыск злоумышленника, объявлен план «Перехват».

Ранее, 1 июля, произошло ограбление банка в Ростове-на-Дону. Неизвестный угрожал сотрудникам учреждения гранатой. По предварительным данным, сумма похищенного составила минимум 1 млн рублей.