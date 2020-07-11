Фигуристка Косторная получила премию ISU лучшего новичка сезона

Чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию россиянка Алена Косторная получила награду ISU Skating Awards в номинации «Новичок года». Церемония награждения проходит в онлайн-формате.

Церемония является своего рода аналогом американской кинопремии «Оскар». В данной номинации воспитанница Этери Тутберидзе обошла соотечественницу Александру Трусову, перешедшую от Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, а также спортсменку Ю Ён из Южной Кореи.

Косторная в минувшем сезоне выиграла чемпионат Европы в австрийском Граце и Финал Гран-при в итальянском Турине, а также стала серебряным призером чемпионата России.

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