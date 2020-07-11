Зеленский оценил работу правительства Украины по борьбе с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 июля, заявил, что работа правительства по противодействию распространению коронавируса была правильной и это доказывает динамика выздоровления граждан.

«Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

При этом глава национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители только за последние сутки выписали 235 протоколов в связи с нарушением карантинных мероприятий в учреждениях, заведениях общественного питания и местах торговли.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что в настоящее время он занимается ускорением установки лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты.

Правительство Украины 1 июля одобрило законопроект, который устанавливает ответственность за отказ носить маски.

В конце июня Зеленский заявил, что стране необходимо готовиться ко второй волне коронавируса. Вместе с тем он выразил надежду на то, что худшего сценария удастся избежать.

По данным Worldometer на 11 июля, на Украине зафиксировано 52,8 тыс. случаев заболевания COVID-19. 1,3 тыс. человек скончались, 25,6 тыс. пациентов выздоровели.