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Законопроект о доступе к врачебной тайне внесли в Госдуму
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Законопроект о доступе к врачебной тайне внесли в Госдуму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Законопроект о поправках в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части доступа к врачебной тайне внесен правительством в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента 11 июля.

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«С письменного согласия гражданина или его законного представителя <...> допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти гражданина, другим гражданам, в том числе должностным лицам <...>, если пациент или его законный представитель не запретил предоставлять им указанные сведения», — говорится в документе.

В проекте предлагается внести поправки, разрешающие передавать сведения умершего пациента, которые составляют врачебную тайну, указанным им при жизни лицам — для этого пациент должен будет написать письменное согласие на это.

Информация, составляющая врачебную тайну, может быть передана родственникам и должностным лицам не только в медицинских целях, но и для проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе.

Супруги, члены семьи или другие добровольно указанные лица также смогут получать сведения о состоянии здоровья пациента и соответствующие медицинские документы, в том числе в форме электронных документов.

Ранее, 9 июля, Госдума во втором чтении приняла законопроект о предоставлении работникам старше 40 лет выходного дня для прохождения диспансеризации.

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