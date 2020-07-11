На Украине назвали срок безопасной реинтеграции Донбасса

Безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет. Об этом заявил заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в субботу, 11 июля.

«Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго. <…> Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, <…> — эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей», — заявил Резников в интервью изданию «Главком».

Он отметил, что в Донбассе еще немало людей, настроенных против Украины и которые «хотят жить в Советском Союзе». Как следствие, по его прогнозам, должно пройти минимум 25 лет, чтобы сменилось поколение, и тогда раздор будет преодолен.

«Я вот в частной беседе у немцев спрашивал, у которых уже десятки лет прошли после падения Берлинской стены: есть еще различие между западными и восточными немцами, которые жили по разные ее стороны? Так вот — они ментально разные до сих пор, а это уже два поколения. Сколько бы ни инвестировала западная часть в восточную, строила там заводы, «восточники» живут с мыслью, что им еще должны», — добавил Резников.

Несколько дней назад он заявил, что Минские соглашения во многом уже потеряли свою актуальность. В свою очередь, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак призвал официальный Киев либо опровергнуть, либо подтвердить слова Резникова.

Кроме того, по мнению Козака, переговоры с Украиной по Донбассу похожи на театр абсурда, однако пока он не теряет надежды на мирное решение конфликта.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.

В феврале 2015-го в Минске состоялась встреча лидеров «четверки», на которой был разработан комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятых в сентябре 2014-го.