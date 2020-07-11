Перехват американского самолета-разведчика у границ РФ попал на видео

Минобороны опубликовало ролик, на котором видно, как российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ поднялись на перехват американского самолета-разведчика RC-135 над Японским морем. На опубликованных кадрах виден самолет ВВС США.

Инцидент произошел в субботу, 11 июля. Российские истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии до момента, когда он развернулся и удалился от границы.

Накануне газета «Красная звезда» сообщила, что за неделю разведывательные полеты вдоль российских границ совершили 30 иностранных самолетов и два беспилотника. Нарушений воздушного пространства России не допущено.