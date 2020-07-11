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Перинатальный центр закрыли в Ульяновске из-за коронавируса

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В ульяновском перинатальном центре «Мама» 8 июля выявили пациентку с коронавирусом. Медучреждение закрыли на неопределенный срок.

Женщин, находившихся в «Маме», по распоряжению регионального минздрава направят в другие родильные дома города. Об этом сообщает 1ul.ru. Здание перинатального центра дезинфицируют. Контактных лиц выявляют.

Напомним, с 9 апреля в Ульяновске городская клиническая больница № 1 принимала только беременных с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Туда передали 1 тыс. защитных костюмов, 100 очков и респираторов.

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