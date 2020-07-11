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Митрополит Иларион предложил запретить суррогатное материнство

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В России следует запретить практику суррогатного материнства. Такое мнение выразил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу, 11 июля.

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«Я с сожалением воспринимаю тот факт, что наше законодательство не запрещает суррогатное материнство. Я думаю, что было бы правильно суррогатное материнство запретить», — сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Таким образом митрополит прокомментировал новость о том, что в одной из московских квартир обнаружили пятерых младенцев, рожденных суррогатными матерями и предназначенных для переправки за рубеж.

Священнослужитель убежден, что подобные истории будут повторяться до полного запрета суррогатного материнства в стране.

«То уродливое явление, которое получило название суррогатного материнства, оно неизбежно приводит к подобного рода ситуациям, потому что дети становятся предметом торговли, и, с точки зрения церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна», — заявил митрополит.

В конце мая директор центра Владислав Мельников рассказал «Известиям» о том, что четверо малышей, которые родились в Европейском центре суррогатного материнства в Москве, не смогли встретиться со своими родителями-иностранцами из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

В середине января в одной из квартир в Москве следователи обнаружили труп новорожденного мальчика, которого суррогатная мать хотела отдать родителям, пишет «Газета.ру».

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