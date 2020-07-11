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Ингушского депутата арестовали по подозрению в растрате

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Депутат Народного собрания Ингушетии Якуб Белхороев арестован. Ему предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, сообщает Следственный комитет.

Следствие считает, что Белхороев по подложным документам оформил выплаты в связи с несчастными случаями на производстве себе, родственникам и знакомым. Общий ущерб оценивается в 19 млн рублей, говорится в сообщении.

«Коммерсант» сообщает, что Белхороев, который до избрания депутатом руководил республиканским Фондом социального страхования, также оформил фиктивную инвалидность для получения пособий себе и другим людям, в том числе своим родственникам. Также его проверяют на причастность к убийству начальника центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Ранее следствие заявляло, что Эльджаркиева и его брата Ахмеда убили члены религиозного движения баталхаджинцев, лидером которых является Белхороев.

Белхороева задержали накануне.

Братьев Эльджиркиевых убили в Москве в ноябре 2019 года.

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