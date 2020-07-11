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День города в Рязани будут праздновать три дня

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Праздничные мероприятия по случаю Дня города в Рязани пройдут 31 июля, 1 и 2 августа. План проведения торжеств был представлен на заседании Общественного совета при управлении культуры.

В программе почти 30 событий. Главной площадкой в этом году должен стать отремонтированный Зеленый театр в ЦПКиО. Об этом сообщает РИА «7 новостей». В рамках Дня города запланированы театрализованное шествие, гастрономический фестиваль, концерты на свежем воздухе, военно-спортивный праздник на стадионе «Спартак» по случаю Дня ВДВ, фейерверк.

В сквере на улице Новослободской установят рязанского косопуза. В случае сложной эпидемиологической обстановки мероприятия пройдут в режиме онлайн.

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