В ЮАР пять человек погибли при захвате заложников в церкви

В Южно-Африканской Республике в субботу, 11 июля, при попытке захвата заложников в церкви недалеко от Йоханнесбурга погибли пять человек.

«Сегодня рано утром полицейские Южно-Африканской Республики получили сведения о том, что в международной пятидесятнической церкви святости в Зуурбекоме люди были взяты в заложники и велась стрельба <…> подтверждена гибель пятерых человек», — сообщает управление полиции ЮАР в своем Twitter.

Полицейским удалось арестовать 30 подозреваемых и изъять 25 единиц огнестрельного оружия. В настоящее время продолжаются переговоры с нападавшими, которые захватили людей в заложники.

По предварительной информации от местных СМИ, заложники уже освобождены, однако официально полиция это пока не подтвердила.

Как сообщает «РИА Новости», представитель церкви Абиэл Весси в эфире телеканала eNCA заявил, что в здании находилось около 200 человек. Он рассказал, что вооруженные люди хотели захватить церковь из-за спора о руководстве.

В конце мая неизвестные схватили и ограбили в Йоханнесбурге заместителя министра внутренних дел ЮАР Нджабуло Нзуза. Как стало известно позже, двое людей с оружием ездили с чиновником на его машине и снимали деньги в банкоматах с его карт, а после этого отпустили.