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Эксперт прокомментировал митинги в защиту Фургала

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Фото: ТАСС/Дмитрий Моргулис
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Митинги в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала были достаточно крупными в масштабах региона. Не разгоняя их, местные власти и силовики проявили мудрость, сказал «Известиям» руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

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По официальным данным, в акции участвовали 10–12 тыс. человек. Это много по местным меркам. Кирьян подчеркнул, что акция носила мирный характер. Не было ни разбитых витрин, ни перевернутых машин, отметил он. Тем не менее эксперт напомнил, что митинг, как любое массовое собрание, опасен с точки зрения заражения коронавирусом.

«Если мы посмотрим на пример Испании, то это тотализатор, и через две-три недели возникает сильный всплеск заболеваемости», — сказал он.

Несанкционированные акции в поддержку Фургала прошли 11 июля в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Бикине. В региональном управлении МВД заявили, что их организовала команда главы региона.

Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы.

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