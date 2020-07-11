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Импорт газа на Украину из ЕС превысил рекорд 2014 года

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Импорт газа на Украину из Евросоюза (ЕС) достиг 70 млн куб м в сутки и превысил рекордные показатели 2014 года. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

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Он отметил, что такого значительного роста удалось добиться благодаря запуску виртуального реверса и созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией.

«Еще в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 млн м3 в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн м3 в сутки», — написал Макогон на своей странице в Facebook.

Большая часть импортируемого газа идет на сезонное пополнение подземных хранилищ. По словам Макогона, если еще несколько лет назад основная доля закачки приходилась на «Нафтогаз», то в этом году значительные объемы делают европейские компании. Таким образом, украинский бюджет получает дополнительные доходы.

Украина на 24% нарастила импорт газа в первом полугодии 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости».

В апреле Макогон заявил, что не видит причин для «Газпрома» продлевать транзит газа через Украину после 2025 года. Кроме того, он пообещал приложить все усилия для того, чтобы сорвать проект «Северного потока – 2».

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