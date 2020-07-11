Нижегородские власти помогут жильцам пострадавшей при взрыве газа квартиры

Власти Нижнего Новгорода окажут материальную помощь жителям квартиры, где произошел взрыв газа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в субботу, 11 июля.

«Принято решение об оказании материальной помощи жителям квартиры, где произошел взрыв бытового газа, и смежных помещений, если пострадало имущество, которое не подлежит восстановлению», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее, 11 июля, в региональном управлении МЧС сообщили об угрозе обрушения пострадавшего дома. Из-за этого приостановлен разбор завалов. Ведется эвакуация имущества жильцов.

Хлопок газа произошел в ночь на 11 июля. По последним данным, в результате происшествия пострадали пять человек. Двое были доставлены в больницу, позднее одного из них отпустили на амбулаторное лечение. Второй находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту взрыва возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Власти приняли решение временно расселить дом.