Государственные детские санатории открылись в Анапе и Геленджике

Детские санатории в Анапе и Геленджике возобновили работу. После двухмесячного перерыва учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Краснодарского края, приняли первых воспитанников.

Так, с 8 июля начал работу «Детский санаторий имени Н.И. Пирогова» в Геленджике, а с 10 июля — «Голубая волна» в Анапе. Перед заездом там провели дезинфекцию, подготовили планы лечебных процедур и культурных мероприятий. Об этом пишут «Кубанские новости». Приняты меры повышенной безопасности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В июле в обоих санаториях отдохнут почти 300 детей от семи до 14 лет.

Самое теплое море среди курортов Черноморского побережья сейчас в Геленджике и Туапсе, а среди курортов Крыма — в Евпатории и Ялте. Об этом заявил 6 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на этих курортах вода прогрелась до «очень высоких температур».

С 1 июля 70 регионов России начали принимать туристов. Завершение курортного сезона в этом году ожидается позднее обычного, в октябре–декабре.