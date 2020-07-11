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Правительство выделило дополнительные средства на отпускные медикам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство выделило более 5 млрд рублей на выплату повышенных отпускных медикам, получавшим доплаты за работу с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

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Речь идет о врачах, среднем и младшем медперсонале, водителях скорой помощи, а также сотрудниках медицинских организаций, подведомственных органам власти. Необходимость дополнительного финансирования возникла в связи с тем, что при расчете суммы учитываются надбавки, которые они получали.

О планах выделить из резервного фонда правительства дополнительные средства на отпускные медикам стало известно 7 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что деньги пойдут как на оплату взятых отпусков, так и на выплату компенсаций за неиспользованные.

23 июня президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат медицинским работникам на июль и август.

12 июня кабмин принял проект распоряжения о финансовой поддержке медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией.

В тот же день глава Мниздрава Михаил Мурашко заверил, что ситуация с выплатой компенсаций стабилизировалась. К концу мая средства для начисления надбавок за апрель и май получили все регионы, деньги за апрель к тому моменту уже были перечислены всем медработникам.

Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, с апреля в течение трех месяцев медики, работающие с пациентами с коронавирусом, будут ежемесячно получать специальную федеральную выплату: врачи — 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тыс. рублей.

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