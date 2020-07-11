В МЧС сообщили об угрозе обрушения в нижегородском доме после взрыва газа

Спасатели приостановили разбор завалов в жилом доме в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа. Это связано с возникновением угрозы обрушения, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.

«На данный момент завалы пока никто не разбирает, потому что есть угроза обрушения в третьем подъезде. На данный момент происходит эвакуация личного имущества», — отметили там.

Хлопок газа произошел в ночь на 11 июля. По последним данным, в результате происшествия пострадали пять человек. Двое были доставлены в больницу, позднее одного из них отпустили на амбулаторное лечение. Второй находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту взрыва возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Власти приняли решение временно расселить дом.