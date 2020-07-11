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Шедшего на работу москвича обстреляли на улице

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Житель Москвы обратился к врачам после того, как в него выстрелили на севере города. По словам мужчины, это произошло в 3-м Нижнелихоборовском проезде.

Пострадавший шел на работу. Сразу после инцидента он не понял, что произошло, и продолжил путь. Он плохо себя чувствовал и попросил коллег осмотреть его. Обнаружив, что у мужчины в затылке застряла пуля, те вызвали скорую помощь, передает РЕН ТВ.

Полиция проверяет информацию об инциденте, передает агентство городских новостей «Москва».

7 июля неизвестный стрелок дважды ранил сидевшего на скамейке мужчину в центре Москвы. Пострадавшего направили в больницу, где у него диагностировали огнестрельные ранения левого лучезапястного сустава и правого колена.

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