Экс-главу района Ростова-на-Дону задержали за превышение полномочий

Бывшего главу Первомайского района Ростова-на-Дону Артура Григоряна задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает в субботу, 11 июля, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержан бывший глава Первомайского района Ростова-на-Дону Артур Григорян. В его доме прошли обыски», — сказал собеседник агентства.

Указывается, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») из-за непринятия мер по сносу незаконных ларьков, что нанесло ущерб городскому бюджету на сумму более 14 млн рублей.

Официальным подтверждением информации агентство не располагает.

10 июля стало известно об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — его задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Заседание Басманного суда Москвы проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы.

Сам Фургал свою вину отрицает.