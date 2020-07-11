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В ходе беспорядков в Белграде пострадали 19 человек
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В ходе беспорядков в Белграде пострадали 19 человек

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Не менее 19 человек пострадали во время беспорядков в Белграде в ночь на субботу, 11 июля. Более 70 человек задержаны.

Нападениям подверглись в том числе и журналисты, у одного из них черепно-мозговая травма, передает RTS.

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Протестующие кидали камни в стражей порядка и в окна здания парламента. Они также пытались брать его штурмом, но были остановлены полицией. Силовики оттеснили демонстрантов от здания и применили слезоточивый газ.

Издание отмечает, что в митингах участвовали люди с различными взглядами, от крайне правых до крайне левых, и между ними тоже происходили стычки.

Вице-мэр Белграда Горан Весич заявил, что ущерб от протестов в сербской столице уже превысил €1 млн. В частности, повреждена статуя «Разыгрались кони вороные», стоящая перед зданием парламента с 1939 года. Каждый из задержанный участников погрома будет платить за ущерб, цитирует Весича «РИА Новости».

Президент Сербии Александр Вучич, находящийся в Париже на переговорах, обратился к населению по телевидению. Он заявил, что «хулиганы» будут повержены и ответят за всё, что сделали, пишет «Газета.ру».

Волнения в Сербии начались 7 июля, после того как президент Вучич объявил о введении комендантского часа в столице из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Сначала акции были мирными, но потом демонстранты попытались проникнуть в здание парламента.

9 июля решение о введении комендантского часа отменили, оставив в силе только ряд ограничений, в том числе на массовые сборища, однако акции не прекратились.

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