Экспедиция Росрыболовства по оценке ущерба аварии в Норильске начала работу

Специальная экспедиционная группа Росрыболовства, призванная оценить объем загрязнения и ущерб водным биологическим ресурсам в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, начала работу. Об этом сообщили в пресс-службе федерального агентства.

Эксперты исследуют бассейн реки Пясина и ее течение до Карского моря, а также реки Далдыкан и Амбарную. В экспедицию вошли две группы ученых. Первая будет работать непосредственно на реке Пясина и в зоне экологической катастрофы, а вторая проследует на барже до Карского моря.

Руководителем экспедиции назначен глава Тюменского филиала ВНИРО (Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии) Евгений Даринов. Функции научного руководителя будет выполнять заместитель директора по науке — руководитель Департамента промысловых гидробионтов ВНИРО Вячеслав Бизиков.

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Это привело к разливу более 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне аварии объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 млрд рублей. «Норникель» заявил 8 июля о готовности оспорить озвученный размер ущерба после ЧП. Однако компания подтвердила обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.

В конце июня российское правительство одобрило проект поправок в области предупреждения разлива нефти на сухопутной территории страны.