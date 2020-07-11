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Бывшие жены Вайнштейна добились ареста части его счетов

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Две бывшие жены американского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного за домогательства, добились временной заморозки части его финансовых активов. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

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Речь идет о сумме порядка $6 млн. Рассмотрение просьбы началось еще в апреле, сообщает 10 июля ABC. Большая часть имущества Вайнштейна была ранее заморожена в связи с тяжбой о банкротстве и гражданскими делами. Удовлетворение иска бывших жен станет препятствием для подачи апелляции в Нью-Йорке и дальнейшего разбирательства в Лос-Анджелесе, так как теперь он не сможет тратить деньги без их разрешения, рассказали источники.

Узнать подробности от истиц журналистам не удалось: представитель Ив Чилтон, которая рассталась с Вайнштейном в 2004 году, был недоступен, представитель Джорджины Чапман, бросившей продюсера в 2017 году на фоне секс-скандала, отказался от комментариев. Представители самого Вайнштейна также не стали комментировать ситуацию.

1 июля стало известно, что женщины, которые обвиняли Вайнштейна в домогательствах, могут получить $19 млн. Договоренность достигнута в рамкаx рядa разбирательств в отношении Вайнштейна, a также принадлежавшей ему продюсерской компании Weinstein Company.

С обвинениями в отношении Вайнштейна публично выступали около 80 женщин. Решать, кто из них имеет право на выплаты, будет назначенный судом специалист.

Скандал с продюсером разгорелся в 2017 году после того, как его обвинили в домогательствах актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и другие. Еще несколько женщин обвинили Вайнштейна в изнасиловании. В марте 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил его к 23 годам тюрьмы. В Лос-Анджелесе продюсера ждет еще одно судебное разбирательство, по итогам которого он может получить до 29 лет заключения.

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