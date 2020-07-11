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Уголовное дело возбудили после взрыва газа в Нижнем Новгороде

Дом в Нижнем Новгороде расселят после взрыва газа

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Дом в Нижнем Новгороде, в котором произошел взрыв газа, временно расселят. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в субботу, 11 июля.

«Нижегородские власти приняли решение о временном расселении всех жильцов дома № 17 по ул. Краснодонцев в областном центре, где сегодня произошел взрыв бытового газа», — цитирует сообщение ТАСС.

Врио главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что здание обесточено и подача газа в него отключена.

Ранее 11 июля по факту взрыва возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в доме 324 жильца. После взрыва 124 человека эвакуированы, их временно разместили в здании школы.

Специалисты проводят обследование здания. По словам гендиректора ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Ильи Вознесенского, в квартире, где произошел взрыв, газовое оборудование в порядке.

Хлопок газа произошел в ночь на 11 июля. По последним данным, в результате происшествия пострадали пять человек. Двое из них были доставлены в больницу. «РИА Новости» со ссылкой на местный минздрав сообщает, что одного из них отпустили на амбулаторное лечение. Второй находится в состоянии средней степени тяжести.

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