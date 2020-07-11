Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россиянин Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях
Наука
Найден способ обнаружить коронавирус по голосу
Мир
Илон Маск рассказал о контакте с семьей академика Королёва
Общество
Более 1 тыс. пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Общество
Уголовное дело возбудили после взрыва газа в Нижнем Новгороде
Сюжет:

Более 1 тыс. пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще 1002 пациента с коронавирусом выздоровели в Москве. Об этом рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова в субботу, 11 июля.

Удар по лимфоцитам: COVID вызывает длительные сбои работы иммунитета
Защитная система организма не восстанавливается даже спустя 11 недель после выздоровления

Общее число излечившихся достигло 164 095 человек.

10 июля Ракова сообщала о 1007 выздоровевших за сутки и 163 093 за всё время.

Выписанным пациентам предлагается стать донорами плазмы для болеющих. Сдать кровь может любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, люди,которые хотят стать донорами, проходят медицинское обследование и сдают анализы. При отсутствии противопоказаний и достаточном количестве антител донор приглашается сдать плазму.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также пополнить ряды социальных волонтеров и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Выписанные пациенты, желающие сдать плазму крови или стать социальным волонтером, могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020