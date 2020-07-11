Более 1 тыс. пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Еще 1002 пациента с коронавирусом выздоровели в Москве. Об этом рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова в субботу, 11 июля.

Общее число излечившихся достигло 164 095 человек.

10 июля Ракова сообщала о 1007 выздоровевших за сутки и 163 093 за всё время.

Выписанным пациентам предлагается стать донорами плазмы для болеющих. Сдать кровь может любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, люди,которые хотят стать донорами, проходят медицинское обследование и сдают анализы. При отсутствии противопоказаний и достаточном количестве антител донор приглашается сдать плазму.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также пополнить ряды социальных волонтеров и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Выписанные пациенты, желающие сдать плазму крови или стать социальным волонтером, могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.