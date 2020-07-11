Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 497 тыс.

За минувшие сутки в России от коронавируса вылечились еще 8378 пациентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в субботу, 11 июля. Таким образом, с начала эпидемии в стране выздоровели 497 446 человек.

Общее число выявленных заболевших, по последним данным, составило 720 547, умерли 11 205 человек.

Накануне стало известно о начале в России финальных испытаний вакцины от нового типа коронавируса SARS-COV-2. На данный момент полученные данные исследований свидетельствуют о том, что у добровольцев формируется иммунитет.

9 июля глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что иммунитет к коронавирусу формируется у всех, кто переболел COVID-19, даже если заболевание протекало в бессимптомной форме.

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