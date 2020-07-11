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Уголовное дело возбудили после взрыва газа в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбудили после взрыва газа в Нижнем Новгороде

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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После взрыва газа в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в субботу, 11 июля.

Сотрудники ведомства устанавливают подробности случившегося.

Ранее 11 июля сообщалось, что жителей дома, эвакуированных после взрыва газа, временно разместили в здании школы. Они смогут вернуться домой после того, как специалисты закончат обследование здания.

При этом советник гендиректора ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Илья Вознесенский уже сообщил «РИА Новости», что газовое оборудование в квартире, где произошел взрыв, в порядке.

Хлопок газа в доме №17 по улице Краснодонцев произошел в ночь на 11 июля. По последним данным, в результате происшествия пострадали пять человек, пишет «Газета.ру». Двое из них доставлены в больницу, однако их состояние не вызывает опасения у врачей.

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